Гонконг намерен отменить часть налогов на инвестиции хедж-фондов и миллиардеров

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Власти Гонконга планируют освободить фонды прямых инвестиций, хедж-фонды и инвестиционные структуры сверхбогатых людей от налогов на прибыль от криптовалют, инструментов небанковского кредитования и других активов, пишет Financial Times.

В распространенном на этой неделе предложении, с которым ознакомилась газета, администрация Гонконга отмечает желание создать "благоприятную среду" для управляющих компаний. Налогообложение является "одним из ключевых факторов" при принятии ими решений о том, где осуществлять свою деятельность, говорится в документе.

Гонконг позиционирует себя как центр криптобизнеса. Биткойн резко вырос после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, и инвесторы делают ставку на то, что его возвращение в Белый дом придаст импульс росту криптоиндустрии, интересы которой Трамп отстаивал в ходе предвыборной кампании.

Власти Гонконга предлагают расширить спектр не облагаемых налогами инвестиций, включив в них инструменты небанковского кредитования, недвижимость за рубежом и "углеродные кредиты" (сертификаты на выбросы парниковых газов - ИФ).

Региональные конкуренты Гонконг и Сингапур борются за укрепление позиций в качестве офшорных финансовых центров, создавая новые структуры фондов с низким налогообложением, позволяющие миллиардерам и инвесторам размещать большие объемы капитала.

Гонконг продвигает концепцию "фондовой компании открытого типа", облагаемой низкими налогами и способной владеть пулом активов и несколькими субфондами. По официальным данным, по состоянию на октябрь инвесторы открыли более 450 подобных фондов.

В 2020 году Сингапур также представил новую фондовую структуру - компанию с переменным капиталом. Сейчас таких компаний насчитывается более 1 тыс.