Поиск

Гонконг намерен отменить часть налогов на инвестиции хедж-фондов и миллиардеров

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Власти Гонконга планируют освободить фонды прямых инвестиций, хедж-фонды и инвестиционные структуры сверхбогатых людей от налогов на прибыль от криптовалют, инструментов небанковского кредитования и других активов, пишет Financial Times.

В распространенном на этой неделе предложении, с которым ознакомилась газета, администрация Гонконга отмечает желание создать "благоприятную среду" для управляющих компаний. Налогообложение является "одним из ключевых факторов" при принятии ими решений о том, где осуществлять свою деятельность, говорится в документе.

Гонконг позиционирует себя как центр криптобизнеса. Биткойн резко вырос после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, и инвесторы делают ставку на то, что его возвращение в Белый дом придаст импульс росту криптоиндустрии, интересы которой Трамп отстаивал в ходе предвыборной кампании.

Власти Гонконга предлагают расширить спектр не облагаемых налогами инвестиций, включив в них инструменты небанковского кредитования, недвижимость за рубежом и "углеродные кредиты" (сертификаты на выбросы парниковых газов - ИФ).

Региональные конкуренты Гонконг и Сингапур борются за укрепление позиций в качестве офшорных финансовых центров, создавая новые структуры фондов с низким налогообложением, позволяющие миллиардерам и инвесторам размещать большие объемы капитала.

Гонконг продвигает концепцию "фондовой компании открытого типа", облагаемой низкими налогами и способной владеть пулом активов и несколькими субфондами. По официальным данным, по состоянию на октябрь инвесторы открыли более 450 подобных фондов.

В 2020 году Сингапур также представил новую фондовую структуру - компанию с переменным капиталом. Сейчас таких компаний насчитывается более 1 тыс.

Гонконг Сингапур Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правящая партия Грузии заявила, что страна прерывает до 2028 г. переговоры по вступлению в ЕС

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Посла РФ вызвали в МИД ФРГ из-за лишения аккредитации двух немецких журналистов

Главы стран ОДКБ подписали 14 документов по итогам саммита в Астане

Главы стран ОДКБ подписали 14 документов по итогам саммита в Астане

Сирийские военные ведут бои с антиправительственными силами в Алеппо и Идлибе

Путин заявил, что РФ знает, сколько западных ракет поставлено Украине и еще планируется

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт
Протесты в Абхазии - 2024

Внеочередные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля

Внеочередные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля

Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Израиль – Ливан: первый день без войны. Надолго?

Израиль – Ливан: первый день без войны. Надолго?
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });