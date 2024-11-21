Курс биткойна превысил $98 тысяч

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Цена биткойна продолжает обновлять исторические максимумы, взяв новую высоту в $98 тысяч.

К 15:15 по Москве биткойн подорожал на 4% - до $98 207, по данным Coindesk.

"На фоне относительно спокойного дня для акций внимание инвесторов обращено на другие рынки, где биткойн приближается к магической отметке в $100 тысяч", - сказал инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд.

Цена биткойна выросла примерно на 40% после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ранее он обещал создать благоприятную регуляторную среду для цифровых активов и сформировать стратегический запас биткойнов.