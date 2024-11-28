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Правящая партия Грузии заявила, что страна прерывает до 2028 г. переговоры по вступлению в ЕС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Грузия до 2028 года не будет ставить вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз, а также до конца 2028 года отказывается от любых бюджетных грантов со стороны Евросоюза, говорится в заявлении правящей партии "Грузинская мечта", с которым ознакомил журналистов премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Грузия в 2028 году будет соответственно подготовлена для открытия переговоров по вступлению в Евросоюз в 2030 году. Мы не останавливаемся и выполняем все обязательства по соглашению по ассоциированию с Евросоюзом и свободной торговле", - говорится в заявлении.

Грузия Евросоюз Ираклий Кобахидзе Грузинская мечта
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