Президент Грузии обвинила правящую партию в конституционном перевороте

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решением правящей партии "Грузинская мечта" остановить переговоры по вступлению в Евросоюз "была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад действующими властями".

"Сегодня я встретилась с послами стран Евросоюза и заявила им, что действующее руководство окончательно отошло от Европы и направилось к России. Сегодня это нелегитимное руководство объявило не мир, а войну своему народу, своему прошлому и своему будущему. Я попросила послов сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов", - заявила Зурабишвили в четверг на брифинге.

По ее словам, она также встретилась с лидерами оппозиционных партий и призвала их к единству "в борьбе за европейские ценности".

"Я сегодня президент, представляющая единственный легитимный институт в этой стране, который имеет возможность говорить с мировыми лидерами. Я донесу до них волю грузинского народа", - сказала Зурабишвили.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее в четверг заявил, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз, также страна отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.