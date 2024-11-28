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Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов президента

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии в четверг утвердил результаты выборов президента, второй тур которых состоялся 3 ноября.

КС признал выборы свободными и демократичными, утвердив мандат Майи Санду, которая выиграла выборы.

В первом туре голосования, который состоялся 20 октября, на пост президента баллотировались 11 кандидатов. Во второй тур вышли действующей президент Майя Санду от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) и кандидат от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло.

Во втором туре Санду получила 930 тыс. 139 голосов, что составляет 55,35%, а Стояногло – 750 тыс. 430 голосов, что составляет 44,65%. В выборах приняли участие более 52% избирателей, включенных в списки для голосования - 1 млн 701 тыс. 284 человек.

Во время заседания КС у здания суда собрались сторонники Партии социалистов, с требованием аннулировать результаты выборов. Между тем, в отличие от социалистов, Стояногло сразу после выборов признал свое поражение и призвал сторонников к спокойствию.

Предыдущий четырехлетний мандат Майи Санду завершается 24 декабря 2024 года. Как ожидается, в этот день состоится торжественное заседание Конституционного суда, с участием парламента и правительства, в ходе которого пройдет церемония инаугурации президента на новый срок.

Молдавия Майя Санду
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