Парламентские выборы в Молдавии пройдут в конце сентября

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Молдавии парламентские выборы пройдут 28 сентября, постановил действующий парламент.

Вопрос о дате выборов был внесен в повестку заседания после обсуждения в юридической комиссии парламента. Инициатором проекта выступила правящая партия "Действие и солидарность" (PAS).

"Пятьдесят семь депутатов проголосовали за то, что 28 сентября пройдут выборы в парламент. Спасибо. Этот выбор действительно имеет решающее значение", - сказал спикер парламента и председатель партии PAS Игорь Гросу после голосования.

Депутат PAS Евгений Синкевич напомнил о важности предстоящего голосования, с учетом того, что в Молдавии "есть политические силы, которые напрямую контролируются из-за рубежа, желают сбить Молдавию с европейского пути и вернуть ее в прошлое, когда коррупция - это правило, а не исключение".

Социалисты и коммунисты в парламенте выступили против, настаивая на проведении выборов 27 июля - самая близкая дата, когда возможно проведение выборов.

Депутат Раду Мудряк отметил, что это предложение основано на консультациях с гражданами, которые желают "скорейшего прекращения экономической катастрофы и юридического беспредела" пребывания PAS у власти.

"Мы считаем, что большинство граждан республики хотят как можно быстрее провести выборы и избавиться от этой власти", - заявил также лидер фракции партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча.

В Молдавии действует парламентская форма правления, при которой полномочия президента ограничены. Парламентские выборы проходят раз в четыре года. Прошлые состоялись 11 июля 2021 года. Согласно законодательству, очередные выборы должны пройти в течении 90 дней после того, как исполнится четыре года с момента утверждения мандатов избранных депутатов. Это значит, что выборы должны пройти в период между 26 июля и 26 октября 2025 года.