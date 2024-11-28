Глава Банка Франции допустил, что ЕЦБ может понизить ставки до стимулирующего уровня

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку (ЕЦБ), возможно, придется понизить ключевые процентные ставки до уровня, который будет стимулировать рост экономики еврозоны, считает глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"В ближайшем будущем мы, скорее всего, вернемся к стабильной инфляции в районе 2%, и с учетом слабого прогноза роста европейской экономики мне кажется, что нет никаких причин сохранять ограничительный уровень денежно-кредитной политики", - сказал он в ходе выступления в Париже.

По его словам, регулятор может "пойти еще дальше", если "темпы роста останутся слабыми, а инфляция опустится ниже целевого уровня".

Ранее его коллега Изабель Шнабель отметила, что нейтральный уровень ставки находится где-то в диапазоне от 2% до 3%. Ключевая ставка по депозитам сейчас составляет 3,25%. Шнабель подчеркнула, что возврат к стимулирующей ставке кажется ей неоправданным.

Следующее и последнее в этом году заседание ЕЦБ состоится 12 декабря, и аналитики в среднем ожидают еще одного снижения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов. К концу 2025 года, согласно консенсус-прогнозу, ставка опустится до 1,75%.

"Исходя из текущих данных, есть все основания снизить ставку 12 декабря, - сказал Виллеруа. - Вопрос относительно размера снижения должен оставаться открытым в зависимости от поступающих данных, экономических прогнозов и наших оценок рисков".