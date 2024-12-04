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Глава ЦБ Финляндии ждет дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Европейский Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы, сказал Helsingin Sanomat член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Финляндии Олли Рен.

Инфляция в еврозоне замедлилась до целевых 2%, тогда как рост экономики валютного блока остается неустойчивым, напомнил он.

"Эти факторы добавляют оснований для понижения процентной ставки в декабре, и такое направление денежно-кредитной политики будет сохраняться в ближайшие месяцы", - отметил он.

Темп роста цен в сфере услуг все еще немного высок, что обусловлено в основном относительно большим повышением зарплат в этом секторе, добавил Рен.

С учетом текущих экономических данных возвращение к нулевым процентным ставкам "маловероятно", сказал Рен, отметив, что ЕЦБ располагает нетрадиционными инструментами денежно-кредитной политики, которые могут быть использованы в случае чрезмерного замедления инфляции.

Рен оценивает нейтральный уровень процентной ставки примерно в 2,5% и считает вероятным выход на этот уровень к концу зимы. В контексте Финляндии зима может затянуться и до июня, пошутил он.

Ожидается, что на на следующей неделе, ЕЦБ понизит ключевую ставку по депозитам на четверть процентного пункта, до 3%.

ЕЦБ еврозона Финляндия Олли Рен
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