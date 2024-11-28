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Норвегия возьмет на себя защиту некоторых объектов инфраструктуры в Польше

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Норвегия как член НАТО будет защищать некоторые объекты транспортно-логистической инфраструктуры в Польше, сообщил в четверг польский премьер-министр Дональд Туск.

"Норвегия в рамках НАТО возьмет на себя часть ответственности за безопасность логистического центра в Ясенке (населенный пункт в юго-восточной Польше, близ границы с Украиной - ИФ), через который проходит большая часть помощи, направляемой в Украину", - цитирует Туска агентство PAP.

Польский премьер сообщил, что "получил информацию от премьер-министра Норвегии о том, что Норвегия берет на себя часть ответственности за безопасность узла Жешув-Ясенка, через который проходит 90% железнодорожных перевозок помощи Украине".

"Она будет поддерживать безопасность этого места своими системами", - сказал он, добавив, что это решение принято в рамках НАТО.

Норвегия Польша НАТО
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