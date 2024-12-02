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Норвегия перебрасывает средства ПВО и F-35 в Польшу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Норвегия перебрасывает в Польшу истребители-бомбардировщики F-35, зенитные ракетные комплексы NASAMS и 100 военнослужащих с целью гарантировать безопасность путей снабжения Украины военной помощью, заявил через пресс-службу норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам.

"С начала декабря 2024 года Норвегия займется защитой воздушного пространства над самым важным транспортным узлом для доставки Украине материалов из других стран для военных и гражданских целей", - сказал он.

Норвежские военные будут защищать небо над аэропортом города Жешув на юго-востоке Польши. Миссия продлится с декабря 2024 года до середины апреля 2025 года, норвежские военнослужащие будут действовать лишь в пределах польского воздушного пространства.

Грам назвал этот аэропорт ключевым объектом для эвакуации раненых.

Жешув Норвегия F-35 Польша Украина Бьорн Арильд Грам
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