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Полиция предупредила участников митинга в Тбилиси о недопустимости нарушений

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - МВД Грузии распространило заявление, в котором призвало участников акции протеста не совершать противоправных действий.

В противном случае против протестующих будут применены все допустимые в этих случаях законом меры, отмечается в заявлении.

Ситуация на проспекте Руставели перед зданием парламента в Тбилиси, где проходит акция протеста после заявления премьера по отношениям с ЕС, обострилась, участники акции протеста пытаются давить толпой в несколько десятков молодых людей на полицейских. Пока полицейские не прибегают к силовым действиям.

Позднее МВД сообщило о пострадавшем в результате протестов полицейском, он госпитализирован.

На акцию вечером в четверг прибыла президент Саломе Зурабишвили и заявила о солидарности с собравшимися.

Несколько часов назад правящая партия "Грузинская мечта" заявила об остановке переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз до 2028 года.

Евросоюз Саломе Зурабишвили Тбилиси Грузинская мечта
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