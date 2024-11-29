Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с проспекта Руставели

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси в ночь на пятницу полицейский спецназ начал вытеснять протестующих против приостановки евроинтеграции Грузии с проспекта Руставели.

В эти минуты полиция применяет водомет против участников акции протеста, пытаясь вытеснить их с прилегающей к парламенту Грузии территории. Протестующие отступают.

Полицейские периодически задерживают манифестантов.

По информации грузинского МВД, при разгоне пострадали десять полицейских.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.