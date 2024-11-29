Поиск

Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с проспекта Руставели

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси в ночь на пятницу полицейский спецназ начал вытеснять протестующих против приостановки евроинтеграции Грузии с проспекта Руставели.

В эти минуты полиция применяет водомет против участников акции протеста, пытаясь вытеснить их с прилегающей к парламенту Грузии территории. Протестующие отступают.

Полицейские периодически задерживают манифестантов.

По информации грузинского МВД, при разгоне пострадали десять полицейских.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

Ираклий Кобахидзе Евросоюз Тбилиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полиция в Тбилиси отогнала протестующих от возведенных на проспекте Руставели баррикад

Полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси

Полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси

В центр Тбилиси прибыл спецназ МВД

В центр Тбилиси прибыл спецназ МВД

Байден надеется, что Трамп передумает вводить пошлины на товары из Канады и Мексики

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль впервые после объявления прекращения огня нанес авиаудар по Ливану

Президент Грузии обвинила правящую партию в конституционном перевороте

Президент Грузии обвинила правящую партию в конституционном перевороте

В городах Грузии начались протесты после заявления премьера об отношениях с ЕС

Сенат Австралии одобрил первый в мире законопроект, запрещающий детям соцсети

Правящая партия Грузии заявила, что страна прерывает до 2028 г. переговоры по вступлению в ЕС

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });