На протестной акции в Тбилиси задержаны 43 участника, пострадали 32 полицейских

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД Грузии на акции протеста в Тбилиси на проспекте Руставели минувшей ночью задержали 43 человека за противоправные и насильственные действия.

"Пострадали 32 сотрудника полиции, часть которых получили тяжелые травмы в области головы, глаз и других частей тела, из них 13 полицейским оказана хирургическая помощь", - говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что МВД не раз предупреждало участников акции не совершать противоправные действия, однако они не подчинились указаниям полиции.

Сообщается, что протестующие сооружали на проспекте Руставели баррикады и подожгли их, уничтожая городскую инфраструктуру, а также частную собственность.

"Полиция в течение минувшей ночи не раз применяла против участников акции протеста специальные средства, допущенные законом",- отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси полицейские применили водометы против участников акции, не согласных с решением правительства Грузии отложить переговоры о вступлении в Евросоюз.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.