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Полиция в Тбилиси отогнала протестующих от возведенных на проспекте Руставели баррикад

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Тбилиси с применением водометов и слезоточивого газа продолжает вытеснять участников акции протеста с проспекта Руставели.

В Тбилиси в эти часы продолжается противостояние граждан, протестующих против решения властей Грузии отложить переговоры о вступлении в Евросоюз, с полицейским спецназом.

Протестующие, вытесненные с площади перед парламентом, расположились в сотне метров на проспекте Руставели и развели посреди главной улицы большой костер из мусорных урн и городского инвентаря.

Тем временем полиция разбирает баррикады, возведенные протестующими из скамеек, мусорных баков и других крупных предметов. Кроме того, полицейские с помощью водометов затушили большие костры, устроенные участниками акции протеста.

Параллельно продолжаются задержания участников акции.

Между тем протестующие, отступая, продолжают разрушать городскую инфраструктуру и возводят новые баррикады.

Тбилиси Евросоюз Грузия
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