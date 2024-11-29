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В одной из клиник Тбилиси заявили, что у пострадавших на митинге нет тяжелых травм

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В одной из клиник Тбилиси заявили, что на текущий момент среди госпитализированных участников акции протеста против приостановки евроинтеграции Грузии нет пациентов в тяжелом состоянии.

"На данном этапе я не могу точно сказать количество пострадавших. В нашу клинику привозят людей с различными травмами. На данном этапе ни у одного пациента нет травматического повреждения, несовместимого с жизнью. На данном этапе их состояние стабильное. У них различные травмы", - сказал журналистам в пятницу дежурный врач клиники "Кавказский медицинский центр" Ника Капанадзе.

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Между тем грузинские СМИ сообщают, что во время столкновений полиции с протестующими пострадали журналисты и операторы телекомпаний.

В МВД Грузии заявили о пострадавших сотрудниках полиции, но не уточнили их число.

Представители оппозиционных партий сообщили, что пострадала одна из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Элене Хоштария, в нее попала струя водомета.

В Тбилиси возле парламента Грузии уже несколько часов продолжается противостояние между полицией и участниками акции протеста против решения правительства отложить переговоры по вступлению в Евросоюз до 2028 года.

Полиция периодически применяет водометы, слезоточивый газ, задерживает протестующих. Манифестанты возводят баррикады, разжигают костры.

Евросоюз Тбилиси Грузия Элене Хоштарий
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