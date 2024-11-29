Социалисты Молдавии на фоне кризиса в энергетике требуют отставки правительства

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) инициирует процедуру вотума недоверия правительству республики, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ПСРМ.

"ПСРМ подготовила все необходимые документы и инициирует процесс отставки правительства. Мы возмущены неспособностью правительства Дорина Речана предпринять действенные меры для защиты граждан и экономики страны в условиях кризиса в энергетике", - заявляют социалисты.

Они отмечают, что за последние месяцы провальная политика кабинета министров привела к очередному росту тарифов на энергоносители. "Эти решения стали причиной увеличения инфляции, усугубляют и без того социально-экономическую нестабильность и неизбежно повлекут за собой дальнейшее повышение цен на товары и услуги", - говорится в документе.

По мнению ПСРМ, "текущий кризис не может быть разрешен без перезагрузки всей политической системы".

В связи с этим партия "настаивает на необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы", поскольку "только новое руководство страны, обладающее доверием граждан, сможет восстановить стабильность и обеспечить устойчивое развитие".

Социалисты призвали "всех депутатов парламента, независимо от их партийной принадлежности" поддержать данную инициативу, так как "это голосование - не просто политическое решение, это вопрос ответственности перед народом, который ожидает от нас решительных и конструктивных действий".

Согласно ст. 106 Конституции, парламент может выразить вотум недоверия правительству большинством голосов, по предложению не менее одной четверти депутатов (26 из 101). Блок коммунистов и социалистов насчитывает в настоящее время 27 депутатов.