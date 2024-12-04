Молдавия надеется на финподдержку Запада в преодолении возможного энергокризиса

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Молдавия обсуждает с США вопрос о финансовой поддержке для преодоления регионального энергетического кризиса в случае прекращения транзита российского газа через Украину, что ставит под угрозу энергоснабжение Приднестровья, сообщило Минэнерго.

В ходе встречи министра энергетики Виктора Парликова с временным поверенным в делах США в Молдавии Кевином Ковертом обсуждались перспективы обеспечения населения левобережья Днестра энергоресурсами, если возникнут проблемы с поставками газа после 1 января 2025 года, когда истечет срок контракта на транзит российского газа по территории Украины.

"Еще одна затронутая тема касается оценок Минэнерго необходимой финансовой поддержки со стороны западных партнеров для управления возможным региональным энергетическим кризисом", - говорится в сообщении Минэнерго.

"Чиновник (американский дипломат - ИФ) выразил поддержку США республике Молдова в условиях нынешнего энергетического кризиса и высоко оценил стратегическое видение министерства энергетики относительно развития энергетического сектора", - сообщило Минэнерго.

25 ноября молдавская делегация во главе с Парликовым обсуждала варианты организации поставок российского природного газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО "Молдовагаз" перед Газпромом на переговорах с главой компании Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. После этого премьер Молдавии Дорин Речан предупредил граждан, что предстоит тяжелая зима, призвав экономить электроэнергию.

С 1 декабря тариф на газ для конечных потребителей в Молдавии вырос на 27,6%. Решение о повышении внутренних цен на газ принято в экстренном порядке в связи со значительным ростом закупочных цен на природный газ на международных рынках.

На фоне возможного прекращения поставок российского газа в Приднестровье молдавские власти также готовятся к прекращению поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС (МГРЭС). В связи с этим правительство Молдавии продлило обязательства по оказанию коммунальных услуг для госкомпании "Энергоком" до марта 2025 года для обеспечения возможности закупки электроэнергии и газа в Румынии.

Парликов в связи с этим прогнозировал, что тарифы на электроэнергию в Молдавии могут вырасти на 50%.

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан 3 декабря сообщил, что компания закупила 80% необходимого на отопительный сезон газа, идет закупка объемов на февраль-март.

Действующий контракт "Молдовагаза" с "Газпромом" заключен до октября 2026 года.