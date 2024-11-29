Руководство Swan Hellenic договорилось с пассажирами сломавшегося лайнера

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Руководству британской круизной компании Swan Hellenic удалось в индивидуальном порядке договориться с пассажирами лайнера, отменившего заходы в Антарктиду из-за поломки двигателя, сообщил вице-президент и глава комитета по приключенческому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов.

"Круизная компания предложила всем пассажирам варианты компенсаций, несколько туристов по личным причинам остались ими не удовлетворены. На текущий момент, по моей информации, руководству компании удалось достичь компромисса с пассажирами, выразившими наибольшее недовольство", - цитирует его пресс-служба РСТ.

По словам Мамонтова, кто-то из туристов воспользуется скидкой на следующий тур, кто-то заберет финансовую компенсацию, кого-то удастся пересадить на другой антарктический круиз при наличии свободных мест.

"Я понимаю, что крайне обидно заплатить значительную сумму за поездку в Антарктиду, но в итоге ее так и не увидеть. Туристам предложили адекватную сумму компенсации - 50% от стоимости круиза. Я думаю, что круизная компания не пойдет на полностью бесплатное предоставление мест всем пассажирам на другом круизе, так как это огромные убытки. Но организатор может пойти навстречу и рассмотреть требования туристов в индивидуальном порядке. Полагаю, в данной ситуации это единственно верный вариант", - добавил эксперт.

По словам Мамонтова, Diana - это новое современное судно. Оно было спущено на воду в 2023 году на верфи в Финляндии. Технический специалист верфи уже прибыл в Ушуайю для оперативного выполнения ремонтных работ.

Как пояснил вице-президент и глава комитета по правовым вопросам РСТ Георгий Мохов, если кто-то из пассажиров захочет судиться, то судебные перспективы во многом зависят от того, у кого приобретался круиз.

"Если зарубежного организатора, то судиться с иностранными компаниями - долгий, дорогостоящий и малоперспективный процесс", - считает Мохов.

Судно Diana компании Swan Hellenic вышло из Кейптауна (ЮАР) 13 ноября и должно было прийти в Ушуайю (Аргентина) 3 декабря с заходами в порт острова Южная Джорджия и к побережью Антарктиды. Из-за поломки одного двигателя эти заходы были отменены. Компания предложила пассажирам компенсацию в размере 50% стоимости круиза либо скидки 65% на следующий круиз в течение двух лет. Часть согласилась, часть выразила недовольство тем, что этой компенсации недостаточно. Российские туристы на судне объявили голодовку в знак протеста против решения компании.

Как уточняют в РСТ, компания Swan Hellenic была основана в 1950 году на базе лондонского семейного предприятия Swans Travel Bureau. Сейчас центральный офис Swan Hellenic находится на Кипре.