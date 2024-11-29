Россияне на круизном лайнере объявили голодовку из-за отмены захода в Антарктиду

Протестующие недовольны предложенными компенсациями и считают, что Swan Hellenic им "испортила отпуск всей жизни"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские пассажиры круизного лайнера Diana компании Swan Hellenic объявили голодовку после того, как из-за отказа одного из двигателей были отменены запланированные по программе круиза заходы в Антарктиде, пишет The Times.

Лайнер вышел 13 ноября из порта Кейптауна в 20-дневный круиз в Южную Америку. На борту - около 170 пассажиров, в том числе россияне. Из-за поломки привода винта был отменен заход в порт острова Южная Джорджия и все стоянки у побережья Антарктиды. Судно идет со скоростью около 11 км/ч в порт Ушуайя на южной оконечности южноамериканского континента, там на борт поднимутся техники, которые будут устранять поломку. Лайнеру Diana всего год, он был построен в Финляндии.

Компания предложила пассажирам 50% возврат средств либо 65% скидки на следующий круиз в течение двух лет, а также бесплатные экскурсии в Ушуайе после прибытия в порт, однако россияне сочли это недостаточной компенсацией. Как уточняет издание, группа российских туристов объявила голодовку, заявляя, что компания "испортила отпуск всей жизни". Они требуют полного возврата денег за круиз. Один из пассажиров сказал изданию, что компания должна предложить больше, чтобы успокоить недовольных клиентов.

"Мы расстроены и разочарованы тем, что это путешествие было прервано при таких обстоятельствах. Для большинства из нас это первый визит в Антарктиду, а для многих - потенциально последняя возможность. Некоторые гости - пожилые люди, инвалиды. Для многих из нас посещение Антарктиды находится в списке желаний, которые мы хотим осуществить до смерти или инвалидности", - говорится в письме пассажиров круизной компании.

Стоимость путешествия составила от 7 до 10 тысяч фунтов (около 900 тысяч - 1,3 млн рублей). Круизы, во время которых лайнер перегоняется на зимний или летний сезоны для работы в другом полушарии, стоят дешевле, поскольку пассажиры проводят больше времени в море и реже сходят на берег. Гендиректор компании Swan Hellenic Андреа Зито заявил, что предложение, сделанное пассажирам, превышает установленное законом требование на 30%. Многие пассажиры, по его словам, уже приняли предложение, а некоторые уже перебронировали билеты. Но часть гостей стали пытаться получить более высокую компенсацию за счет давления на персонал судна и распространения информации в СМИ.