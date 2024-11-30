Белоусов заявил, что РФ и КНДР заинтересованы в развитии союзнических отношений

В Москве ожидают участия северокорейских военных в параде Победы 9 мая

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном подтверждает заинтересованность двух стран в комплексном развитии союзнических отношений.

"Ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве наших стран подтверждает двустороннюю заинтересованность в комплексном развитии союзнических отношений. Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией", - сказал Белоусов в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

При этом глава Минобороны РФ подчеркнул, что "сегодня Корея - одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику".

"Безусловно, в этом, товарищ Ким Чен Ын, исключительно Ваша заслуга", - отметил он, обращаясь к собеседнику.

Он передал лидеру КНДР "дружеский привет и наилучшие пожелания" от российского президента Владимира Путина.

История боевого братства России и Северной Кореи, насчитывает почти восемь десятилетий, подчеркнул Белоусов, .

Он добавил, что дружба и сотрудничество двух стран "крепились при освобождении Кореи в 1945 году, в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов".

"В следующем году Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации", - напомнил Белоусов.

По его словам, в России ожидают положительного решения на приглашение подразделений вооруженных сил КНДР в Москву принять участие в военном параде на Красной площади 9 мая.