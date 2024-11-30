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Ким Чен Ын заявил о поддержке действий РФ в защиту суверенитета

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в условиях антироссийских мер, принимаемых США в связи с конфликтом на Украине, Пхеньян поддерживает и будет поддерживать действия России, направленные на защиту своего суверенитета и территориальной целостности.

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Ким Чен Ын "заверил, что правительство, армия и народ КНДР будут и впредь неизменно поддерживать политику РФ, готовой защитить суверенитет государства и территориальную целостность против империалистических гегемонистских происков", - приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление Ким Чен Ына на встрече в Пхеньяне с российским министром обороны Андреем Белоусовым в рамках его официального визита в Северную Корею.

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Председатель государственных дел КНДР выразил серьезную озабоченность обострением ситуации вокруг Украины, отметив, что "антироссийские меры, принятые США в последнее время, являются безответственными акциями, затягивающими конфликт и угрожающими всему человечеству".

"США и Запад руками киевских властей нанесли удар своим оружием дальнего радиуса действия по территории России, что является непосредственным военным вмешательством в конфликт", - сказал он.

По словам Ким Чен Ына, ответный удар России - "своевременная и эффективная мера, уведомляющая США, Запад и Украину (...) о серьезности ситуации и воле России к жестким контрмерам".

КНДР Ким Чен Ын Россия Украина США
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