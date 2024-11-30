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Ким Чен Ын назвал отношения с Россией важным фактором стабильности в регионе

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Отношения между КНДР и Россией представляют собой важный фактор стабильности как в регионе, так и на международном уровне, отвечают интересам народов двух стран, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Ким Чен Ын сказал, что тесные корейско-российские отношения являются мощным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран и смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность", - приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова Ким Чен Ына на встрече в Пхеньяне с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Как ранее сообщило Минобороны РФ, Белоусов в пятницу прибыл в КНДР с официальным визитом.

Северокорейский лидер "выразил готовность еще более энергично расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на корейско-российском саммите в Пхеньяне в июне 2024 года", отмечает ЦТАК.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления и развития всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами "в сфере обороны, защиты суверенитетов, интересов безопасности обеих государств и международной справедливости в условиях резкого изменения обстановки в области региональной и международной безопасности", стороны "пришли к общему мнению", - говорится в сообщении агентства.

ЦТАК также информирует, что в пятницу состоялись переговоры Белоусова с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем.

Корейский министр отметил динамично развевающиеся обмены и сотрудничество между министерствами обороны КНДР и России, выразил уверенность, что нынешний визит военной делегации РФ в Пхеньян "станет важным моментом, стимулирующим дружбу, взаимодействие и развитие отношений между армиями двух стран".

КНДР Ким Чен Ын Минобороны РФ Андрей Белоусов
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