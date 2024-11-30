Военные самолеты РФ и КНР провели патрулирование в западной части Тихого океана

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Китайские и российские военные самолеты в субботу провели патрулирование над западной частью Тихого океана, сообщило министерство обороны КНР.

Как сообщало Минобороны Китая, 29 ноября военные КНР и РФ провели над Японским морем совместное воздушное патрулирование - девятое с 2019 года.

Южнокорейские военные зафиксировали в зоне опознавания ПВО страны над Японским морем шесть российских военных самолетов и пять китайских, сообщил Объединенный комитет начальников штабов.

Самолеты РФ и КНР вошли в зону без предупреждения, однако авиация двух стран не нарушала воздушное пространство Южной Кореи, уточнили в комитете. Южная Корея поднимала в воздух истребители для слежения.