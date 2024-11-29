Поиск

В зоне опознавания ПВО Южной Кореи зафиксировали шесть военных самолетов РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные засекли в пятницу в зоне опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем шесть российских военных самолетов и пять китайских, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Самолеты РФ и КНР вошли в зону без предупреждения. Однако авиация двух стран не нарушала воздушное пространство Южной Кореи, уточнили в комитете.

Южная Корея зафиксировала подлет самолетов еще до их входа в зону и подняла в воздух истребители для слежения.

По данным "Рёнхап", эта зона, впервые введенная еще в 1951 году ВВС США в годы Корейской войны, не является частью воздушного пространства Южной Кореи и не подпадает под действие международного права. Кроме этого, в 2018 году Сеул расширил границы этой зоны в ответ на аналогичные меры, предпринятые Пекином в отношении собственной зоны опознавания ПВО.

Ранее South China Morning Post сообщало со ссылкой на Минобороны Китая, что в пятницу военные КНР и РФ провели над Японским морем совместное воздушное патрулирование - девятое с 2019 года.

Издание напоминает, что во время предыдущего патрулирования - в июле над водами Берингова моря у берегов американского штата Аляска - стороны задействовали два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два китайских H-6. Это первый раз, когда подобный полет проводился в этой зоне.

Сеул Южная Корея Японское море Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль за 14 месяцев ликвидировал около 3 тыс. бойцов "Хезболлы"

На протестной акции в Тбилиси задержаны 43 участника, пострадали 32 полицейских

На протестной акции в Тбилиси задержаны 43 участника, пострадали 32 полицейских

Министр обороны России прибыл с официальным визитом в КНДР

Что случилось этой ночью: пятница, 29 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил, что Израиль готов к войне в Ливане, если "Хезболла" нарушит перемирие

Нетаньяху заявил, что Израиль готов к войне в Ливане, если "Хезболла" нарушит перемирие

В Тбилиси разбирают возведенные протестующими баррикады

Байден заявил о необходимости продолжения поставок на Украину средств ПВО

Байден заявил о необходимости продолжения поставок на Украину средств ПВО

Полиция в Тбилиси отогнала протестующих от возведенных на проспекте Руставели баррикад

Полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси

Полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси

В центр Тбилиси прибыл спецназ МВД

В центр Тбилиси прибыл спецназ МВД
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });