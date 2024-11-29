В зоне опознавания ПВО Южной Кореи зафиксировали шесть военных самолетов РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные засекли в пятницу в зоне опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем шесть российских военных самолетов и пять китайских, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Самолеты РФ и КНР вошли в зону без предупреждения. Однако авиация двух стран не нарушала воздушное пространство Южной Кореи, уточнили в комитете.

Южная Корея зафиксировала подлет самолетов еще до их входа в зону и подняла в воздух истребители для слежения.

По данным "Рёнхап", эта зона, впервые введенная еще в 1951 году ВВС США в годы Корейской войны, не является частью воздушного пространства Южной Кореи и не подпадает под действие международного права. Кроме этого, в 2018 году Сеул расширил границы этой зоны в ответ на аналогичные меры, предпринятые Пекином в отношении собственной зоны опознавания ПВО.

Ранее South China Morning Post сообщало со ссылкой на Минобороны Китая, что в пятницу военные КНР и РФ провели над Японским морем совместное воздушное патрулирование - девятое с 2019 года.

Издание напоминает, что во время предыдущего патрулирования - в июле над водами Берингова моря у берегов американского штата Аляска - стороны задействовали два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два китайских H-6. Это первый раз, когда подобный полет проводился в этой зоне.