Премьер Польши проинспектировал возведение "Восточного щита" на границе с РФ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск посетил первый участок возводимой на границе с Россией и Белоруссией оборонительной системы "Восточный щит", сообщила его канцелярия.

"Изначально первый участок должен был быть завершен в первом квартале 2025 года, но сегодня мы уже видим первые результаты работы", - сказал Туск.

Этот участок укреплений находится в районе польского поселка Домбрувка близ поселка Заозерное в Озерском городском округе Калининградской области РФ.

Укрепления впоследствии будут построены также на польско-украинском участке границы, заявил Туск.

"Наша деятельность будет также касаться обеспечения безопасности границы с Украиной. По другим причинам, но мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в большей безопасности на всей восточной границе", - отметил Туск, которого цитирует агентство PAP.

Он также сообщил, что "страны, входящие в Балтийский регион, будут сотрудничать с Польшей, чтобы эта инфраструктура была эффективной не только на польских участках, но и на всем протяжении границы, прежде всего, с Россией и Белоруссией".

Проект Tarcza Wschod предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость "Восточного щита" оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд), завершение строительства запланировано на 2028 год.