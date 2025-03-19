Поиск

В Минобороны Польши заявили о планах минирования границы с Белоруссией и Россией

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В рамках проекта по строительству укреплений "Восточный щит" на границе с Белоруссией и Россией запланирована установка противопехотных мин, заявил замглавы Минобороны Польши Павел Бейда.

"У нас нет выбора. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границах. Это будет один из элементов "Восточного щита", - сказал Бейда в эфире радиостанции RMF24, комментируя планы Варшавы по выходу из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция).

"У нас нет противопехотных мин, но есть возможности их производить (...) Этим займутся заводы Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ, государственный оборонный концерн Польши - ИФ), но я не хочу вдаваться в подробности. Речь идет о нескольких сотнях тысяч, можно сказать, о миллионе штук", - добавил он.

В конце прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о досрочном завершении возведения первого участка оборонительной системы "Восточный щит". Этот участок укреплений находится в районе польского поселка Домбрувка близ поселка Заозерное в Озерском городском округе Калининградской области РФ.

Проект предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость Tarcza Wschod оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд), завершение строительства запланировано на 2028 год.

Белоруссия Павел Бейда Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мэр Стамбула и еще 100 человек задержаны по подозрению в коррупции

Мэр Стамбула и еще 100 человек задержаны по подозрению в коррупции

Brent подешевела до $70,33 за баррель

Brent подешевела до $70,33 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 19 марта

Переговоры США и России по Украине состоятся в воскресенье в Саудовской Аравии

Переговоры США и России по Украине состоятся в воскресенье в Саудовской Аравии

Трамп заявил, что США не хотят сближения России и Китая

Трамп заявил, что США не хотят сближения России и Китая

Евросоюз призвал Израиль прекратить военные операции в секторе Газа

Евросоюз призвал Израиль прекратить военные операции в секторе Газа

Трамп назвал разговор с Путиным очень хорошим и продуктивным

США и Россия договорились начать переговоры по Украине на Ближнем Востоке

Россия и Украина обменяются пленными по схеме 175 на 175

Путин принял предложение Трампа о 30-дневном отказе от ударов по объектам энергетики

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6043 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });