В Минобороны Польши заявили о планах минирования границы с Белоруссией и Россией

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В рамках проекта по строительству укреплений "Восточный щит" на границе с Белоруссией и Россией запланирована установка противопехотных мин, заявил замглавы Минобороны Польши Павел Бейда.

"У нас нет выбора. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границах. Это будет один из элементов "Восточного щита", - сказал Бейда в эфире радиостанции RMF24, комментируя планы Варшавы по выходу из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция).

"У нас нет противопехотных мин, но есть возможности их производить (...) Этим займутся заводы Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ, государственный оборонный концерн Польши - ИФ), но я не хочу вдаваться в подробности. Речь идет о нескольких сотнях тысяч, можно сказать, о миллионе штук", - добавил он.

В конце прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о досрочном завершении возведения первого участка оборонительной системы "Восточный щит". Этот участок укреплений находится в районе польского поселка Домбрувка близ поселка Заозерное в Озерском городском округе Калининградской области РФ.

Проект предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость Tarcza Wschod оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд), завершение строительства запланировано на 2028 год.