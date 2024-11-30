Самолеты НАТО вернулись на авиабазу в Эстонии после длительного перерыва

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Эстонию на авиабазу Эмари (Amari) после длительного перерыва вернулись самолеты миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

"Эмари снова в хорошей боевой форме после девятимесячного перерыва из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Сейчас ремонт завершен, и я очень рад, что миссия по патрулированию воздушного пространства возвращается сюда с самыми современными истребителями в мире F-35 королевских военно-воздушных сил Нидерландов", - сказал в субботу министр обороны Ханно Певкур (Hanno Pevkur) Эстонскому телевидению.

Нидерландцы заступят на дежурство на четыре месяца, после чего миссию продолжат представители другой страны НАТО.

На время ремонта ВПП самолеты Североатлантического альянса, охраняющие воздушное пространство Балтии, были дислоцированы на авиабазе Лиелварде в Латвии.

2 декабря в Эстонию прибудет министр обороны Нидерландов, чтобы обсудить дальнейшие действия двух стран в области обороны, сообщил Певкур.

Авиабазу Эмари в субботу покинули испанские военнослужащие противовоздушной обороны со своей зенитной системой среднего радиуса действия NASAMS, помогавшие охранять балтийское небо в отсутствие самолетов. Они также обучали эстонских военных эксплуатации систем ПВО среднего радиуса действия, которые поступят в Эстонию в 2025 году.

Испанский NASAMS будет направлен для усиления средств ПВО 1-й бригады Сил обороны Эстонии, сказал министр обороны страны.