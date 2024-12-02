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Крупные учения НАТО стартуют в Эстонии близ границ с Россией

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Крупные двухнедельные учения НАТО Pikne по отработке переброски войск альянса и усилению их взаимодействия стартуют в понедельник на севере и северо-востоке Эстонии близ границ с Россией, сообщил главный штаб сил обороны республики.

"В ходе учений предстоит отработать быструю переброску французских, британских и эстонских сил, а также укрепить сотрудничество между ними. Подразделения Вооруженных сил Франции проведут сухопутную и воздушную операции по переброске сил в Эстонию, после чего совместно с британскими и эстонскими подразделениями проведут упражнения по выполнению поставленных задач", - сказал командир Эстонской дивизии и ответственный за проведение маневров генерал-майор Индрек Сирель.

Учения Pikne являются частью программы НАТО Brilliant Eagle, которая фокусируется на возможностях развертывания и сотрудничества стран НАТО в регионе Балтийского моря.

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В них примут участие около 2 тыс. военнослужащих из Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании. Будет задействована дислоцированная в Эстонии многонациональная боевая группа НАТО, в состав которой входят военнослужащие Великобритании, Франции и Исландии.

В первую неделю учений основное внимание будет уделено передвижению подразделений и отработке взаимодействия в различных регионах Северо-Восточной Эстонии, а на второй неделе на полигоне Сиргала будут организованы боевые стрельбы, в том числе из тяжелой боевой техники.

В предшествующие учениям пятницу и субботу Эстонию посетили шесть кораблей Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Один из них примет непосредственное участие в учениях.

2-8 декабря в рамках Pikne 2-8 ВВС стран-НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии на истребительных и транспортных самолетах, в том числе на малой высоте.

НАТО Эстония Франция США Латвия Великобритания
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