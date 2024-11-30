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Российская авиация уничтожила в Сирии за сутки около 300 боевиков

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Около 300 боевиков ликвидированы за сутки в Сирии в результате ударов ВКС России в рамках помощи сирийской правительственной армии, заявили российские военные.

"Сирийская Арабская армия отражает атаки террористов при содействии Воздушно-космических сил России", - сообщил в субботу заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (структура в составе российской военной группировки в САР) Олег Игнасюк.

"За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков. Операция по отражению агрессии экстремистов продолжается", - сказал он.

29 ноября Игнасюк сообщил, что в Сирии продолжается обострение обстановки после перехода террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии.

Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.

ВКС РФ Сирия Алеппо Идлиб
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