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В Белом доме заявили о непричастности США к событиям в Сирии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты никак не связаны с нынешними событиями в Сирии и выступают за деэскалацию ситуации, заявил представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Шон Саветт.

"Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к наступлению, которое возглавляет "Хайат Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая структура - ИФ), признанная террористической организацией", - говорится в заявлении Саветта, распространенном Белым домом.

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Он добавил, что Вашингтон "вместе со своими партнерами и союзниками призывают к деэскалации, защите гражданского населения и групп меньшинств".

По словам чиновника, США "внимательно следят за ситуацией в Сирии и в течение последних 48 часов поддерживали контакты со столицами стран региона".

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Саветт подчеркнул, что Вашингтон продолжит "в полной мере защищать американский персонал и военные позиции США, которые по-прежнему необходимы для обеспечения того, чтобы ИГИЛ (Исламское государство, запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) никогда больше не смогло возродиться в Сирии".

В четверг, замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк проинформировал, что незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра" напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб.

США Белый дом Шон Саветт Сирия
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