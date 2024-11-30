СМИ сообщают об отставке посла Грузии в США

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Посол Грузии в Вашингтоне (бывший глава МИД Грузии) Давид Залкалиани ушел в отставку, сообщают грузинские СМИ в субботу вечером.

Источник информации не уточняется. Сам посол пока не прокомментировал сообщения.

Залкалиани занимает пост посла Грузии в США с 2022 года.

Между тем об уходе со своего поста сообщила в субботу в социальных сетях посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе.

В МИД Грузии не комментируют сообщения об отставках послов.