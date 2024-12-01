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Кобахидзе подтвердил отставку посла Грузии в США

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил информацию о том, что посол Грузии в США Давид Залкалиани покинул свой пост.

"Я имел беседу с Давидом Залкалиани, и он подтвердил решение об отставке с поста. У всех разная степень воли, но в этом случае я хочу высказать солидарность Давиду Залкалиани, в отношении которого было сильное давление с разных сторон. Здесь, конечно, не подразумевается давление со стороны оппозиции", - заявил он в воскресенье на брифинге.

Кобахидзе высказал сожаление по поводу отставки Залкалиани.

Накануне вечером грузинские СМИ сообщили, что посол Грузии в США (бывший глава МИД Грузии) Давид Залкалиани ушел в отставку. Сам Залкалиани пока не прокомментировал сообщения.

Залкалиани занимает пост посла Грузии в США с 2022 года.

Между тем, об уходе со своего поста сообщила в субботу в соцсетях посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе.

В МИД Грузии на данном этапе не комментируют сообщения об отставках послов.

США Грузия Ираклий Кобахидзе Давид Залкалиани
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