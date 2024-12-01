Демонстранты в Тбилиси возводят баррикады на проспекте Руставели

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси протестующие против приостановки евроинтеграции Грузии снова пытаются возводить баррикады на проспекте Руставели, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В эти минуты участники акции протеста, отступившие от здания парламента, продолжают кидать в сторону полицейского спецназа предметы, запускают пиротехнику.

Спецназ, который ранее вытеснил демонстрантов с территории перед парламентом, удерживает позицию.

На проспекте Руставели дежурят десятки бригад скорой помощи. Периодически врачи бегут с носилками как в сторону, где стоят протестующие, так и в сторону полицейских.