В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье в Тбилиси на проспекте Руставели полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов, они отступили, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Полицейский спецназ в эти минуты разбирает очередные баррикады, которые возвели протестующие. Несколько участников акции протеста задержаны.

Между тем отступившие манифестанты начали возводить новые баррикады и разжигать костры.

Перед тем, как полицейские применили слезоточивый газ, протестующие запускали в их сторону пиротехнику.