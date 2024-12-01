Асад заявил, что Сирия будет защищать территориальную целостность от террористов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сирия при поддержке дружественных стран и союзников будет отстаивать свою территориальную целостность и стабильность, Дамаск полна решимости уничтожить террористические группировки, заявил сирийский президент Башар Асад, сообщают арабские СМИ.

"Асад подчеркнул, что Сирия намерена защищать свою (...) территориальную целостность от террористов и их сторонников. Он заявил, что при поддержке союзников (...) Дамаск полон решимости (...) ликвидировать террористические группировки", - говорится в публикациях о телефонной беседе сирийского лидера с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Аль Нахайян подтвердил, что Объединенные Арабские Эмираты солидарны с Сирией.

В телефонной беседе с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани Асад уделил особое внимание борьбе с терроризмом. Иракский премьер подтвердил, что Багдад окажет полную поддержку Сирии.

Об обеспокоенности событиями в Сирии завила и Лига арабских государств, почеркнув важность сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.