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Спецназ вытеснил манифестантов с проспекта Руставели в Тбилиси

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси утром в воскресенье полицейский спецназ и сотрудники криминальной полиции начали очередное вытеснение участников акции протеста против приостановки евроинтеграции Грузии, демонстранты отошли от площади перед парламентом к зданию оперы на проспекте Руставели, где устроили баррикады и разожгли костры.

Через несколько минут протестующие ушли с проспекта Руставели. Водометная машина тушит костры.

Манифестантов осталось несколько десятков, в основном молодых людей, они продолжают стрелять пиротехникой в полицейских с расстояния в несколько десятков метров. Сотрудники криминальной полиции небольшими группами задерживают протестующих.

Ранее в субботу лидеры оппозиции заявили журналистам, что очередная акция протеста против решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить на четыре года переговоры о вступлении в ЕС состоится в воскресенье вечером перед зданием парламента.

Грузия Тбилиси проспект Руставели протесты
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