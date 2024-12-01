В Тбилиси протестующие перекрыли движение по проспекту Чавчавадзе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Участники акции протеста против приостановки евроинтеграции Грузии, вытесненные спецназом с проспекта Руставели, расположились возле Тбилисского госуниверситета.

Несмотря на ранний час к протестующим присоединяются новые группы молодых людей. Сотни демонстрантов перекрыли автомобильное движение на проспекте Чавчавадзе.

"Мы обязательно продолжим протест сегодня и обязательно перед парламентом", - заявил журналистам один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе.

Полиция и спецназ часы находятся в нескольких кварталах от протестующих.