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В Тбилиси протестующие перекрыли движение по проспекту Чавчавадзе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Участники акции протеста против приостановки евроинтеграции Грузии, вытесненные спецназом с проспекта Руставели, расположились возле Тбилисского госуниверситета.

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Несмотря на ранний час к протестующим присоединяются новые группы молодых людей. Сотни демонстрантов перекрыли автомобильное движение на проспекте Чавчавадзе.

"Мы обязательно продолжим протест сегодня и обязательно перед парламентом", - заявил журналистам один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе.

Полиция и спецназ часы находятся в нескольких кварталах от протестующих.

Грузия Тбилиси проспект Чавчавадзе протестующие
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