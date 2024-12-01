Нанесен удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ в Николаевской области

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по пункту временной дисклокации вооруженных сил Украины в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По его данным, удар ОТРК "Искандер" был нанесен "по району сосредоточения отдельного центра сил специальных операций "Юг" ВСУ в районе населенного пункта Ровное Николаевской области (15 км севернее города Очаков)".

Согласно сообщению ведомства, высокоточным упреждающим ударом пункт временной дислокации украинской армии был своевременно уничтожен.