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Потери ВСУ на курском направлении за время боевых действий превысили 37,1 тыс. человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что на курском направлении армия Украины за все время боевых действий потеряла свыше 37,1 тыс. военных.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37 105 военнослужащих ", - говорится в сообщении.

По данным министерства, за сутки потери ВСУ составили до 255 военных. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномета.

Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Зазулевка, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово Курской области.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Заолешенка, Куриловка, Нижний Клин, Николаевка, Новая Сорочина, Старая Сорочина (Курская область - ИФ), а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 204 боевые бронированные машины, 1 063 автомобиля, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77. Уничтожены шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Курская область Украина Сумская область
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