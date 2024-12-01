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Пекин пообещал ответ на разрешение США на продажу Тайваню военного оборудования на $385 млн

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Китая заявили, что недавнее разрешение США на продажу военного оборудования властям Тайваня наносит ущерб китайским национальным интересам и приведет к жестким контрмерам, сообщает South China Morning Post.

"Эти соглашения серьезно подрывают суверенитет Китая и его интересы в области безопасности, сильно нарушают международное право и направляют кардинально неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня", - цитирует газета выдержки из заявления министерства.

"Китай примет мощные меры противодействия и твердо будет защищать свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность", - также заявили в ведомстве.

В Пекине призвали Вашингтон немедленно прекратить поставлять оружие на Тайвань.

В минувшую пятницу, по данным китайских СМИ, Госдеп США объявил об одобрении продажи Тайбэю оборудования на $385 млн - запчастей и других материалов для истребителей F-15, а также радиолокационной техники.

США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. В свою очередь Китай последовательно выступает против поставок американского оружия, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за независимость от Пекина.

Вашингтон КНР Китай Тайвань США
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