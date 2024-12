Китай ввел санкции против семи компаний США за военную поддержку Тайваня

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти КНР ввели санкции против семи американских компаний в связи с продажей вооружений и оказанием помощи в военной области властям Тайваня, сообщает Global Times.

В санкционные списки включены Insitu, Inc., Hudson Technologies Co., Saronic Technologies, Inc.; Raytheon Canada и Raytheon Australia - подразделения военно-промышленной компании Raytheon, а также Aerkomm Inc. и Oceaneering International, Inc и их руководители высшего звена. Все имущество этих структур и лиц в юрисдикции КНР замораживается, а организациям и частным лицам в Китае запрещено ввести дела с фигурантами санкционных списков. Санкции вступили в силу 27 декабря.

Global Times отмечает, что продажа США оружия Тайбэю нарушает принцип "одного Китая". Кроме того, ряд положений принятого в США оборонного бюджета на 2025 финансовый год содержат "негативные разделы в отношении Китая".

На прошлой неделе Китай заявил протест Соединенным Штатам в связи с решением президента страны Джо Байдена оказать военную помощь Тайваню. До этого Байден дал указание госсекретарю Энтони Блинкену выделить Тайваню за счет запасов Министерства обороны $571,3 млн на оборонные товары и услуги, а также на военное образование и подготовку кадров.

В 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику. При этом в ряде крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. В свою очередь Китай последовательно выступает против поставок американского оружия, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за независимость от Пекина.