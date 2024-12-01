Хуситы объявили о ракетном ударе по Тель-Авиву, Израиль сообщил о сбитой ракете
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в воскресенье заявили, что нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по объекту в Тель-Авиве, передает телеканал Al Mayadeen.
Представитель хуситов Яхья Сари, на которого ссылается телеканал, не уточнил, что именно атаковали мятежники, но заявил, что ракета поразила цель.
Сари пообещал, что мятежники будут наращивать удары беспилотниками и ракетами, пока израильские войска не прекратят боевые действия в секторе Газа.
Ранее The Jerusalem Post сообщало, что ВВС Израиля перехватили выпущенную из Йемена ракету. В ВВС отметили, что ракету удалось сбить до того, как она вошла в израильское воздушное пространство. Полиция тем временем проверяет город Бейт-Шемеш и другие районы на предмет упавших обломков ракеты.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.