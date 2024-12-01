Хуситы заявили, что атаковали американский эсминец

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в воскресенье заявили об атаке на эсминец США и три судна снабжения в Аравийском море и Аденском заливе.

"Военно-морские, беспилотные и ракетные силы Йемена провели совместную военную операцию, целью которой стали американский эсминец и три судна снабжения", - говорится в заявлении представителя хуситов Яхьи Сари, опубликованном в соцсети X.

По словам Сари, хуситы использовали "16 баллистических и крылатых ракет и беспилотников" при проведении данной атаки. О ее результатах не сообщается.

Сари добавил, что хуситы "продолжат наращивать темпы проведения военных операций", пока не добьются "прекращения агрессии и снятия осады с сектора Газа".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.