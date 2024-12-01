В грузинской оппозиции приветствуют санкции стран Балтии против властей Грузии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В грузинской оппозиции приветствуют решение стран Балтии ввести санкции против властей Грузии.

Как заявила журналистам в ночь на понедельник одна из лидеров грузинского оппозиционного объединения "Сильная Грузия" Саломе Самадашвили, почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не оставил другого выхода друзьям Грузии, и они решили "ввести жесткие санкции против режима".

"Тот факт, что лучшие друзья Грузии, три страны Балтии, которые на протяжении многих лет были движущей силой на европейском пути Грузии, решили сделать этот шаг, показывает, что наша страна находится перед угрозой катастрофы. Сегодня друзья нашей страны пытаются спасти страну от этой катастрофы, в том числе таким путем", - сказала Самадашвили, комментируя заявление главы МИД Латвии Байбы Браже о том, что страны Балтии совместно договорились применить национальные санкции против борцов с участниками протестов в Грузии.

Оппозиционный политик также считает, что и другие страны Евросоюза начнут вводить санкции против властей Грузии.

"Я уверена, что так будет продолжаться, и в конце концов мы придем к тому, что все государства, кроме Виктора Орбана (премьер-министр Венгрии - ИФ), наложат санкции на этот режим. Я также ожидаю, что в ближайшем будущем мы увидим санкции и со стороны Соединенных Штатов Америки", - заявила Самадашвили.

В Грузии не прекращаются протесты из-за заявления главы грузинского правительства Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз, а также до конца 2028 года отказывается от любых бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

В воскресенье вечером замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что пятеро полицейских пострадали за последние часы от рук агрессивных демонстрантов в Тбилиси.

"Определенная часть участников акции, как и в предыдущие дни, сегодня продолжает насильственные действия. В течение нескольких часов общественность ясно видела непрерывные нападения на полицию со стороны агрессивных групп", - сказал замминистра.

По его словам, сотрудники соответствующего подразделения МВД пытаются дать отпор членам агрессивной группы с помощью водометов, однако протестующие не прекращают своих насильственных действий.

Он отметил, что были случаи, когда, чтобы нанести ущерб зданию парламента, члены агрессивной группы сначала разбивали окна камнями и другими тяжелыми предметами, затем бросали легковоспламеняющиеся вещества в помещения здания парламента и потом устраивали пожар с помощью пиротехники.