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МВД Грузии сообщает о 113 полицейских, пострадавших в ходе протестов в Тбилиси

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - МВД Грузии распространило сообщение, в котором говорится о 113 сотрудниках полиции, пострадавших в ходе проходящих в последние дни акций протеста в Тбилиси.

На оперативных кадрах МВД, показанных грузинскими телеканалами, видно, как медики оказывают первую помощь полицейским, которые получили ожоги из-за петард, брошенных в них протестующими.

Отмечается, что четверо сотрудников полиции до сих пор находятся в клинике.

При этом МВД Грузии обращается к участникам акции и призывает их выражать протест мирными способами и не нарушать закон. В противном случае будет соответствующее реагирование со стороны правоохранительных органов.

Тбилиси Грузия
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