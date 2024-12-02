Спецназ начал вытеснять протестующих с площади перед парламентом Грузии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Полицейский спецназ начал вытеснять протестующих с территории перед парламентом Грузии в Тбилиси, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Полицейские и спецназ медленно продвигаются по проспекту Руставели, на месте мобилизованы водометы и другая спецтехника, предназначенная для разгонов.

Участники акции отступают от грузинского парламента. Полиция включила сигнал с призывом к демонстрантам разойтись.

Демонстранты возводят баррикады на проспекте Руставели и запускают пиротехнику в сторону полицейских, которые применяют водометы.

Протестные акции продолжаются в Грузии несколько дней, они начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.