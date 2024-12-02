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В Тбилиси спецназ вытеснил участников акции протеста с проспекта Руставели

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Спецназ и сотрудники криминальной полиции вытеснили участников акции протеста против приостановки евроинтеграции Грузии с проспекта Руставели в Тбилиси, передает корреспондент "Интерфакса".

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Спецназ вытеснил их с проспекта Руставели и остановился у площади Республики. В ходе вытеснения полицейские задерживали наиболее агрессивно настроенных демонстрантов. Баррикады возле оперного театра на проспекте Руставели разобраны.

Основная масса протестующих отступила в направлении Тбилисского госуниверситета на проспекте Чавчавадзе, где они, как и минувшей ночью, перекрыли автомобильное движение.

Вскоре полицейские разблокировали все дороги в центре Тбилиси. В настоящее время протестующие находятся рядом со станцией метро "Руставели", их осталось несколько десятков.

Протестные акции продолжаются в Грузии несколько дней, они начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить до 2028 года переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

Грузинская мечта Евросоюз Тбилиси
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