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Что случилось этой ночью: понедельник, 2 декабря

Байден помиловал сына, в Тбилиси пострадало более ста полицейских, ВВС Израиля развернули иранский самолет над Сирией

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. Трамп назвал это решение "злоупотреблением".

- В Тбилиси спецназ вытеснил участников акции протеста с проспекта Руставели. Полиция применила против протестующих водомет.

- МВД Грузии сообщает о 113 полицейских, пострадавших в ходе протестов. Отмечается, что четверо сотрудников полиции до сих пор находятся в клинике.

- ВВС Израиля в небе над Сирией вынудили иранский самолет изменить курс. По мнению израильских военных, самолет перевозил оружие, предназначенное для "Хезболлы".

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