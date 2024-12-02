План добычи нефти ОПЕК+ с декабря остается неизменным

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - План добычи нефти странами ОПЕК+ с учетом квот, добровольных сокращений и компенсаций недосокращенных объемов в декабре составляет 35,45 млн баррелей в сутки и остается таким же по сравнению с ноябрем, согласно расчетам "Интерфакса".

В дополнение к квотам для всех стран-участниц, с прошлого года восемь стран ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу - эти снижения происходят двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить наращивание еще на два месяца, а затем и до конца декабря.

Кроме того, для стран, которые в первом полугодии допустили превышение уровней добычи сверх договоренностей (Ирак, Казахстан и Россия), действует график компенсаций недосокращенных объемов.

Все эти страны не соответствовали планам и в предыдущие месяцы, но пока не представили уточненные графики компенсаций.

Так, Ирак должен в декабре дополнительно снизить к своей квоте добычу нефти на 110 тыс. б/с по сравнению со 100 тыс. б/с в ноябре, Казахстан должен увеличить компенсацию с 32 тыс. б/с в ноябре до 54 тыс. б/с в декабре, а Россия, наоборот, не должна ничего компенсировать, в то время как в ноябре должна была компенсировать 30 тыс. б/с ранее недосокращенной добычи. Это связано с погодными условиями в России.