Поиск

План добычи нефти ОПЕК+ с декабря остается неизменным

План добычи нефти ОПЕК+ с декабря остается неизменным
Фото: Sergey Anisimov /Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - План добычи нефти странами ОПЕК+ с учетом квот, добровольных сокращений и компенсаций недосокращенных объемов в декабре составляет 35,45 млн баррелей в сутки и остается таким же по сравнению с ноябрем, согласно расчетам "Интерфакса".

В дополнение к квотам для всех стран-участниц, с прошлого года восемь стран ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу - эти снижения происходят двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить наращивание еще на два месяца, а затем и до конца декабря.

Кроме того, для стран, которые в первом полугодии допустили превышение уровней добычи сверх договоренностей (Ирак, Казахстан и Россия), действует график компенсаций недосокращенных объемов.

Все эти страны не соответствовали планам и в предыдущие месяцы, но пока не представили уточненные графики компенсаций.

Так, Ирак должен в декабре дополнительно снизить к своей квоте добычу нефти на 110 тыс. б/с по сравнению со 100 тыс. б/с в ноябре, Казахстан должен увеличить компенсацию с 32 тыс. б/с в ноябре до 54 тыс. б/с в декабре, а Россия, наоборот, не должна ничего компенсировать, в то время как в ноябре должна была компенсировать 30 тыс. б/с ранее недосокращенной добычи. Это связано с погодными условиями в России.

ОПЕК Ирак Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 декабря

Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына "злоупотреблением"

МВД Грузии сообщает о 113 полицейских, пострадавших в ходе протестов в Тбилиси

Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера

Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера

Спецназ начал вытеснять протестующих с площади перед парламентом Грузии

МВД Грузии заявило о пяти пострадавших в ходе протестов в Тбилиси полицейских

Хуситы заявили, что атаковали американский эсминец

В Тбилиси протестующие запускают в здание парламента пиротехнику и кидают камни

В Тбилиси протестующие запускают в здание парламента пиротехнику и кидают камни

Что произошло за день: воскресенье, 1 декабря

Трамп решил назначить советником по Ближнему Востоку миллиардера Массада Булоса

Трамп решил назначить советником по Ближнему Востоку миллиардера Массада Булоса
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });