WSJ сообщила о сложностях у Эр-Рияда с продлением плана ограничения добычи ОПЕК+

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Саудовской Аравии становится все труднее добиваться продолжения реализации плана ограничения добычи ОПЕК+, который должен поддерживать цены на нефть, пишет The Wall Street Journal.

Многие участники картеля настаивают на увеличении добычи, стремясь удержать долю рынка на фоне ожиданий усиления конкуренции со стороны американского сланцевого сектора, особенно после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США.

"У нас больше жидкого золота, чем у какой-либо другой страны в мире, - сказал Трамп после его избрания президентом в ноябре. - Больше, чем в Саудовской Аравии. Больше, чем в России".

5 декабря пройдет очередная встреча представителей ОПЕК+, и перед Эр-Риядом стоит дилемма - продолжать ограничение добычи, чтобы поддержать цены на нефть, или бороться с конкурентами за долю рынка.

Судя по всему, Саудовская Аравия не готова начинать ценовую войну. Источники WSJ отмечают, что королевство продолжит ограничивать добычу, отодвигая дальше планы наращивания производства.

Другой крупный производитель нефти в ОПЕК - ОАЭ - получил разрешение увеличить поставки нефти на мировой рынок с января. Ирак и Казахстан также хотят наращивать добычу, что приведет к росту предложения на рынке и ослабит цены.

Как отмечает газета, Саудовская Аравия пыталась ограничить производство нефти сланцевым сектором США за счет ценовых войн в 2014 и 2020 годах, но в конечном итоге не смогла добиться своих целей. В этот раз власти страны опасаются делать какие-либо серьезные шаги до того, как Трамп даст четкие сигналы о том, какие цены на нефть он хочет видеть.

Рост добычи нефти в американском регионе уже способствовал снижению доли ОПЕК+ в мировых поставках до минимальных уровней с 2016 года. Ограничение добычи альянсом, на котором настаивала Саудовская Аравия, сделал ситуацию еще более некомфортной для других его членов.

"Действительно, очень легко быть членом картеля, когда рынок растет, - отмечает аналитик Rystad Energy Хорхе Леон, ранее работавший в ОПЕК. - Никто не хочет быть в картеле, который сокращает добычу".

ОПЕК+ также частично утратила свою важность для Вашингтона. Помощник госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт считает, что влияние картеля в настоящее время "меньше, чем можно себе представить", учитывая рост добычи в Бразилии, Канаде и Гайане. Это существенное отличие от ситуации двухлетней давности, когда цены на нефть были выше $100 за баррель, и президент США Джо Байден призвал Саудовскую Аравию увеличить добычу.

Отраслевые эксперты отмечают, что изменение расстановки сил на рынке подорвало возможности Саудовской Аравии загонять в угол других членов картеля или привлекать новых участников. Прогнозы того, что спрос на нефть достигнет пика в следующем десятилетии, подталкивают многих производителей к наращиванию добычи с целью как можно более быстрой максимизации прибылей.

Рост напряженности в ОПЕК выплеснулся на общее обозрение на прошлой неделе, когда представитель Ирана опубликовал комментарий на портале государственного новостного агентства, назвал "провальной" политику ограничения добычи, продвигаемую Саудовской Аравией, в частности, из-за того, что она подтолкнула США и других производителей к наращиванию производства. Он отметил, что Ангола уже вышла из ОПЕК, и предположил, что другие страны могут последовать ее примеру в результате такой политики.